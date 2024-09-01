Mehmet Topal’ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi’nin 8. haftasında deplasmanda Botosani’yi son dakikalarda bulduğu iki golle 2-0 mağlup ederek milli araya galibiyet alarak girdi.

Romanya Ligi’nin 8. haftasında Botosani ile Petrolul Ploieşti karşı karşıya geldi. Municipal Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada hakem Szabolcs Kovacs düdük çaldı. Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadeleyi konuk ekip Petrolul Ploieşti, son dakikalarda bulduğu iki golle 2-0 kazandı ve milli araya 3 puanla girdi. Petrolul Ploieşti’ye galibiyeti getiren golleri 90+4. dakikada Mihnea Radulescu ile 90+6. dakikada Gheorghe Grozav kaydetti. Bu sonucun ardından üst üste 6. maçını da kaybetmeyen Petrolul Ploieşti, puanını 13’e çıkararak lider Universitatea ile puan farkını 2’ye indirdi.