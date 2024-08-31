Türkiye’nin güçlü seslerinden Melek Mosso, Kütahya Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda unutulmaz bir geceye imza attı. 70.000 kişilik coşkulu bir kalabalık, Mosso’nun sahnedeki enerjisi ve büyüleyici performansıyla adeta müziğin ve coşkunun doruklarına ulaştı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahyalı hayranlarının yoğun ilgisi karşısında duygulanan Mosso, sevgi dolu pankartlar ve hep bir ağızdan söylenen şarkılarla sahnede adeta mest oldu. Güçlü sesi ve iddialı şarkılarıyla geceye damgasını vuran sanatçı, meydanı dolduran binlerce kişiyle birlikte şarkılarını coşkuyla seslendirdi. Engelli hayranlarıyla yakından ilgilenen Mosso, herkese unutulmaz anlar yaşattı.

Gecenin finalinde, 10. Yıl Marşı’nı tüm meydanla birlikte büyük bir coşkuyla söyleyerek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Kütahya’da bir müzik şöleni olarak hafızalara kazınan gece Melek Mosso’nun sahne gücünü bir kez daha kanıtladı.