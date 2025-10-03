2018 yılında başlatılan proje kapsamında, şirketin faaliyet gösterdiği Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerindeki 100 işlem merkezinin önüne su ve mama kapları yerleştirilerek sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçları karşılanıyor.



Uludağ Elektrik, "Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle" projesi ile 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde de yardımlarını sürdürüyor. Proje, şirketin faaliyet alanı olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerindeki 100 işlem merkezinde uygulanıyor. İşlem merkezlerinin önünde bulundurulan su ve mama kapları sayesinde sokak hayvanlarına destek olunuyor. Kedi, köpek ve kuşların beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan şirket, toplumda hayvan sevgisini yaymak ve farkındalık yaşatmak adına önemli bir rol üstleniyor. Bu destek yalnızca kapların yerleştirilmesiyle sınırlı kalmıyor. Mama ve su kapları düzenli aralıklarla kontrol edilerek, sürekli yenileniyor ve tazeleniyor. Böylece kapların boş kalmaması, her zaman temiz ve hijyenik şekilde sokak hayvanlarının kullanımına sunulması sağlanıyor. Çalışanların gönüllü olarak üstlendiği bu takipler sayesinde hem hayvanların sağlığı korunuyor hem de süreklilik kazanan bir destek zinciri oluşturuluyor.

Uludağ Elektrik, Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle bir kez daha tüm vatandaşları sokak hayvanlarına destek olmaya davet ediyor. Şirket, yalnızca enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sokak hayvanlarının yanında olmayı da görev ediniyor.