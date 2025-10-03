

İstanbul Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan Craftİstanbul 6. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı’na, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yenilikçi eğitim ve gelişim platformu Bursa Kent Akademisi de katılım sağladı. 100’ü aşkın katılımcının bulunduğu fuara 50’si uluslararası olmak üzere 600’e yakın el sanatçısı ve tasarımcı katıldı. 60’a yakın workshop, 20’yi aşkın konferans ve panelin gerçekleştirildiği fuara, el sanatları üreticileri, ustalar ve sanatkârlar, tasarımcılar, öğrenciler ve yayıncıların yanı sıra konuyla ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ilgi gösterdi.

Bursa Kent Akademisi’ne yoğun ilgi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılında ‘Eğitim yolculuğunuzda yeni bir kapı, istihdamda güçlü bir başlangıç’ mottosuyla kurduğu Bursa Kent Akademisi de Craftİstanbul Fuarı’nda yerini alarak kentin zengin kültürel mirasını, el sanatlarını ve tasarımlarını katılımcılarla buluşturdu. Filografi gümüş kazaz, deri işçiliği, kumaş bebek broş yapımı, tahta baskı kumaş çanta, ebru, çini, seramik, ve ciltleme gibi birçok sanat ve zanaat dalında hazırlanan eserler sergilenirken, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’nde üretilen ipek halı ve kumaş dokumaları büyük ilgi gördü. Bursa Kent Akademisi tarafından düzenlenen atölyelere katılan ziyaretçiler, seramik biçimlendirme, ebru sanatı, kumaş bebek broş yapımı, modern Coptic Stitch defter dikimi ve deri gözlük kılıfı yapımı etkinliklerinde kendi üretimlerini yapma fırsatı buldu.

"Kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, el sanatlarının geçmişi bugüne; bugünü ise yarına aktaran en önemli değerlerden olduğunu söyledi. Geleneksel üretimleri yaşatmanın kültürel hafızayı koruma anlamına geldiğini belirten Yıldız, "Bursa, ipeğin, çininin, ebrunun, ahşap oymacılığının, dokumanın ve daha nice zanaatın başkentidir. Bursa Kent Akademisi çatısı altında her yaştan bireye yönelik mesleki, teknik ve sanatsal eğitimler veriliyor. Bursa Kent Akademisi, 24 eğitim merkezi, 11 uzmanlık okulu ve 1 ipek üretim-tasarım merkezi ile kent yaşamına dokunan eğitimleriyle dikkat çekiyor. Bugüne kadar 983 yüz yüze ve çevrim içi eğitim düzenleyerek binlerce kişiye ulaştı. Kent Akademisi, mesleki ve teknik eğitimlerden bilişim teknolojilerine, kadın kooperatiflerine yönelik girişimcilik programlarından gençler için sanat atölyelerine kadar geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunuyor. Akademide bireyler kendi potansiyelini keşfederken, Bursa’nın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de katkı sağlanıyor" dedi.

Kaynak: BÜLTEN