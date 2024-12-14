Gökçek, Mengü’nün bir terör liderini canlı yayına çıkararak açıkça terör suçu işlediğini öne sürdü.

Gökçek, yaptığı açıklamada, "Nevşin Mengü, terör liderini ekranına çıkartıp, açık terör suçu işlemiştir" dedi. Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi gereği işlenen suçla ilgili olarak, Mengü’nün alacağı cezanın merakla beklenmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Gökçek, savcılığın ne zaman soruşturma başlatacağına ilişkin bir beklenti ifade ederek, skandalın ardından Nevşin Mengü’nün "cahillik itirafı" yaptığına dikkat çekti.