Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinlikleri çerçevesinde belediye personeline pembe kurdele ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Başkan Mustafa Bozbey’in de katıldığı etkinlikte, erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 1-31 Ekim tarihleri arasında yürütülen ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinlikleri kapsamında belediye personeline pembe kurdele ve erken teşhisin önemini anlatan broşür dağıttı. Büyükşehir Belediye binasındaki etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Sağlık İşleri Daire Başkanı Düşünsel Şentürk de katıldı. Etkinlik kapsamında Orkestra Şube Müdürlüğü personeli tarafından mini konser de verildi.

Meme kanserinin yalnızca kadınları değil, erkekleri de etkileyebileceğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, bu konuda toplumda farkındalığın artmasının önemine vurgu yaptı. Meme kanserinin en sık rastlanan kanser türlerinden biri olduğunu ve erken teşhisin hayat kurtardığını söyleyen Başkan Bozbey, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı boyunca erken teşhisin önemi üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız araçla, erken teşhisin önemine dikkat çekeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık konusunda önemli sorumluluklar üstleniyoruz. Toplum sağlığı son derece önemlidir. Erken teşhis hayat kurtarır. Vatandaşlarımızın, hem kendilerinin yapabileceği kontrolleri hem de sağlık taramalarını ihmal etmemelerini istiyoruz” dedi.