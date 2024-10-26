Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın halk sağlığına verdiği önemle yönlendirdiği proje kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi, Bandırmalı kadınlar için ücretsiz meme kanseri tarama etkinliği düzenliyor. 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek bu etkinlikte kadınlar, Güney Marmara Hizmet Binası önünde kurulacak mamografi cihazlarıyla ücretsiz olarak meme kanseri taramasından geçebilecek.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat Karakoyun, Büyükşehir Meclis Üyesi Canset Sevim ve Bandırma Belediyesi Meclis Üyesi, Genel Cerrah Dr. Tuğçe Karaçay’ın destek verdiği etkinlik, kadınları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor. Etkinlik öncesinde, 21 Ekim’de düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Semineri’nde Dr. Tuğçe Karaçay, erken teşhisin önemine vurgu yaptı ve kadınlara kanser farkındalığı konusunda bilgi verdi.

Meclis Üyesi Canset Sevim, erken teşhisin önemine dikkat çekerek “Erken teşhis hayat kurtarır. Kendi deneyimlerimden biliyorum ki bu taramalar kadınlar ve aileleri için büyük önem taşıyor,” dedi. Ayrıca Sevim, meme kanserinin yeni teşhis edilen kanser türleri arasında en yüksek oranı taşıdığını belirterek, tüm kadınları etkinliğe katılmaya çağırdı.

Etkinlik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenecek olup, tarama sonuçları hızla katılımcılara iletilecek.