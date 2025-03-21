Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre 69 kurum kamuya toplamda 12 bin 279 personel alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, YÖK, TPAO, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü alım yapacak kurumlar arasında bulunuyor.

69 kamu kurumu bünyesine memur, zabıta memuru, büro personeli, destek personeli, itfaiye eri, sağlık teknikeri, uzman yardımcısı gibi toplamda 12 bin 279 personel alacak. İşte son başvuru tarihleri...

Personel alımı ilanları şu şekildedir;

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 106 önlisans mezunu işçi alınacak.

Son başvuru tarihi 17 Mart olarak belirlendi.

Giresun üniversitesi eksikliğini gidermek ve bünyesinde istihdam edilmek üzere 29 sözleşmeli personel alacak.

Alımlar; destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, sağlık teknikeri, teknisyen kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 26 Mart tarihinde sona erecek.

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 sözleşmeli personel alacak.

Alımlar; hemşire ve sağlık teknikeri kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 27 Mart tarihinde sona erecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 80 memur alacak.

Alımlar; itfaiye eri, zabıta memuru, tahsildar, hemşire, mühendis kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Başvurular 28 Mart tarihinde sona erecek.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 988 memur alımı yapacak.

Alımlar; muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, ziraat mühendisi, makine mühendisi, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, gıda mühendisi, tekstil mühendisi, kimya mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, endüstri mühendisi, büro personeli, gemi adamı, destek personeli kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 24 mart tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak.

Alımlar; avukat, psikolog, mühendis, sağlık teknikeri, tekniker, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 28 Mart tarihinde sona erecek.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü bünyesine 5 müfettiş yardımcısı alacak.

Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 900 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alımlar; avukat, mühendis, tekniker, büro personeli kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 19 Mart tarihinde başlayacak 28 Mart tarihinde sona erecek.

Orman Genel Müdürlüğü 252 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 17 Mart tarihinde başlayacak 21 Mart tarihinde sona erecek.

Adli Tup Kurumu Başkanlığı 80 memur alacak.

Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 30 Mart tarihinde sona erecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 14 sözleşmeli personel alacak.

Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 24 Mart tarihinde sona erecek.

Bakırköy Belediye Başkanlığı 60 memur alacak.

Alımlar; zabıta memuru, memur kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 9 Nisan tarihinde sona erecek.

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı 40 personel alımı yapacağını duyurdu.

Alımlar zabıta kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü klasik usulle 26 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

3 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Mart 2025 tarihinde sona erecek.