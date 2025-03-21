

Kafkasspor’da futbola başlayan ve İnegölspor’da profesyonel olan 2006 doğumlu Mehmet Arda Akdeniz'in bir süredir kanser tedavisi gören babası Aydın Akdeniz tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Merhumun cenazesi 22 Mart Cumartesi günü (yarın) Erenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından İstanbullu Hasan Mezarlığı'na defnedilecek.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, dost ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT