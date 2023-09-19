Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili konuştu.

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisini ilgilendiren açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi.

Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Işıkhan, TRT Haber'in aktardığına göre; "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." diye konuştu.

Emekli maaşlarıyla ilgili de konuşan Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusu çalışmaların sürdüğünü belirtip "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz" dedi.