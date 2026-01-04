Emekli aylıkları, her yıl ocak ve temmuz dönemlerinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı enflasyon rakamları doğrultusunda yeniden hesaplanıyor. Mevcut beklentiler, son altı aylık enflasyon oranının yüzde 12 ile 13 aralığında gerçekleşeceği yönünde. Oranların kesinleşmesiyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarında bu doğrultuda artış yapılması bekleniyor.

Refah payı eklenmesine ilişkin değerlendirmeler ise kulislerde düşük olasılık olarak görülüyor. Ancak bu konuda nihai kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği ifade ediliyor. Yarın yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında da en düşük emekli aylığı başta olmak üzere çeşitli başlıkların ele alınacağı, toplantıdan çıkacak değerlendirmenin Cumhurbaşkanı’na sunulacağı belirtiliyor.

Öte yandan, kök maaşlara yönelik yeni bir düzenleme de gündemde. Altı aylık enflasyonun yüzde 12 seviyesinde gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığının 18 bin 900 liraya, yüzde 13 olması durumunda ise yaklaşık 19 bin 75 liraya yükselmesi öngörülüyor. Kök maaşı bu tutarların altında kalan emekliler için TBMM’de yeni bir yasal düzenleme yapılması ve aradaki farkın Hazine tarafından karşılanması planlanıyor. AK Parti’nin önümüzdeki hafta Meclis’e sunmayı hedeflediği torba kanun teklifinde, en düşük emekli aylıklarına ilişkin düzenlemenin de yer alması bekleniyor.

4 milyon emekli "en düşük" kategoride

Şu anda 4 milyona yakın emekli ‘en düşük emekli aylığı’ kategorisinde yer alıyor. Yasal düzenleme yapılmazsa kök maaşı düşük olan milyonlarca emekli sıfır zam riski ile karşı karşıya kalacak. Geçen yıl ocak ayında en düşük emekli aylığı yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL’ye yükseltilmişti.

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı uygulanacak. Memur ve emeklilerinin maaşlarına da açıklanacak enflasyon rakamlarından sonra yüzde 18-19 arasında bir zam yapılması bekleniyor.