Temmuz ayına doğru yaklaşırken, milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranlarında. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un hesaplamaları, emeklilerin ve çalışanların dikkatini çekiyor.

Erdursun'un değerlendirmesine göre, emekli aylıklarında yüzde 20'ye, SSK ve Bağ-Kur'a ise yüzde 25-26'ya varan bir artış bekleniyor. Bu oranlar, 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon farkına göre şekillenecek. Ancak memurların peşinen aldığı yüzde 15'lik artış, bu hesaplamalara etki edecek. Dolayısıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan artışlar, memurların aldığından 5 puan daha düşük olacak.

Ancak belirtilen oranlar kesinleşmiş değil. Erdursun'a göre, gerçek süreç 3 Temmuz'da başlayacak ve 20 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu süreçte hükümetin vereceği kararlar, emeklilerin geleceğini belirleyecek nitelikte. Erdursun, özellikle 3 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar olan dönemin, emekliler açısından kritik olduğunu vurguluyor.

Erdursun'un dikkat çektiği bir nokta da, oransal artışların yetersiz olduğu. Artık sadece yüzde olarak değil, reel bir rakam üzerinden değerlendirme yapılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, enflasyonun düşmemesi ve yaşam maliyetlerinin artması durumunda, ülkenin erken seçim gündemine gelme ihtimali yüksek görünüyor. Bu durum, iş yapamayan esnafı ve maaşlarını ödeyemeyen çalışanları etkileyebilir.

Özetle, Erdursun'un vurguladığı gibi, 12.500 TL seyyanen zam yapılmalı ve üzerine yüzde 25 artış eklenmeli. Bu, Erdursun'a göre mevcut koşullarda en uygun ve zorunlu seçenek.