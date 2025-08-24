Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti’nin başvurusu ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI YARIN YAPILACAK

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı.

Kurul, yarın (25 Ağustos Pazartesi) üçüncü toplantısı için saat 10.00'da bir araya gelecek.