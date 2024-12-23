Olay, Osman Yılmaz Mahallesi 1203 Sokak'taki 4 katlı binanın 1. katında gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. 67 yaşındaki H.İ., yıkadığı mendili kurutmak için elektrikli sobanın üzerine koydu ve kısa süre sonra uykuya daldı. Mendilin tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri evlerinden çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen Hilmi İ. ve üst katlarda oturan 1 bebek, sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.