MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından İmralı ziyareti ve belediyelere yönelik operasyonlarla yoğunlaşan siyasi gündemde, kabine değişikliğiyle ilgili kulislerde Akşener'in adı anılmaya başlandı. Sözcü yazarı Erdal Sağlam, kabinede Akşener'in adının geçtiğini belirterek, "Kabine değişikliği konuşuluyor ve bu değişiklikte Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için kesinleştiği söyleniyor" dedi.

Sağlam, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanlıkların işlevsiz olduğunu ve bürokrasinin doğru çalışmadığını vurguladı. Kabine değişikliği için gündemde olan bazı isimler hakkında da bilgi verdi, örneğin, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın bakanlık koltuğuna oturması, Milli Savunma Bakanlığı için ise emekli bir orgeneralin isminin geçmesi gibi. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Meral Akşener hakkında olan dava ve şikayetlerinden feragat ettiğini duyurmuştu.