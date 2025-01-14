

Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta dün dün akşam saat 17.00 sıralarında bir eve giren kimliği belirsiz şahıs, evde bulunan çocuklara taşla saldırmıştı. Olay da 12 yaşındaki Meryem Samou hayatını kaybetmişti. Yaralanan 5 yaşındaki kardeşi Ahmad Samou ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kız çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Kız çocuğunu öldüren zanlı bugün polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın detayları ortaya çıktı.





Vücudun da bıçak izleri de var

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan detaylı incelemede 12 yaşındaki Meryem Samou'na hem kaldırım taşı ile vurduğu ve vücudunda bıçak izleri olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, saldırgan tarafından yaranan 5 yaşındaki Ahmad Samou'nun ifadesine başvurdu. Samou'yu olayı gerçekleştiren kişinin yabancı uyruklu aile dostları olan Zekeriya A. olduğunu söylediği öğrenildi. Yara izi olan Zekeriya A.'yı 15 Temmuz Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Zanlı Zekeriya A., ( 51) olay günü elektrik arızası üzerine eve gittiği belirlendi. Arızayı giderdikten sonra ücretini istediğini belirten zanlı kafasını taşla ezdiği kızın kendine bıçak çektiğini iddia eden Zekeriya A., sonrasında olayı gerçekleştirdiğini ifade etti ettiği öğrenildi.