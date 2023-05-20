İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel seçimlerin ardından ilk kez açıklama yaparken, sandığa gitmeyenlere çağrı yaptı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından genel merkezde ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından sessizliğe büründü. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yapacağı açıklama merak edilen Akşener, 6 gün aradan sonra bugün partisinin genel merkezinde kameralar karşısına geçti.

İşte Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar: Bu seçim 0-0 ile başlayan ve bir referandum haline dönmesi gereken bir seçim oluyor. 14 Mayıs'tan sonra parti olarak ikinci tur için hazırlık yapamaya başladık. 81 ildeki tüm teşkilatlarımız çarşamba günü akşamında itibaren saha çalışmalarına başladılar. Partimizin tüm kurumları sabah akşam sahada olacaklar.

"KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. cumhurbaşkanımız olarak seçilmesi için sonuna kadar çalışacağız. Bu akşamdan itibaren İstanbul'a gideceğim. Kapı çalma olarak bile şahsım adına çalışma yapacağım.

Millet İttifakı adayının yerine Erdoğan'ın kazanması halinde, partili cumhurbaşkanı sistemi bir daha Türkiye'de tartışılamaz hale gelir. Dolayısıyla buna mani olmalyız.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimde, sandığa gitmemiş ve Erdoğan'a oy vermemiş kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Sadece kendiniz değil özellikle İYİ Partililer, büyük bir çaba göstererek arkadaşınızı, eşinizi dostunuzu sandığa götürüp oy verdireceksiniz.