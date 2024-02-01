Mercedes-Benz’in tamamen yeni modeli CLE Coupé yılın ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulacak.

Mercedes-Benz’in tutkuyla şekillendirilen tamamen yeni modeli CLE Coupé yılın ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulacak. Orta sınıfın en büyük coupé modeli Türkiye yollarında olacak. Tüm motor seçenekleri, entegre marş jeneratörü ve 48 volt elektrik sistemi ile yarı hibrit araç iki kapılı olarak tasarlandı.

Tamamen yeni CLE Coupé, C-Serisi ve E-Serisi’ni bir araya getirerek yepyeni bir konsept oluşturuyor. Etkileyici tasarımı, özel konfor donanımları ve sportif sürüş performansı ile yeni iki kapılı otomobil CLE Coupé, 2023 yılının son çeyreğinde Avrupa’da yollara çıkmasının ardından şimdi de Türkiye’de. Yılın ikinci yarısında da CLE Cabriolet’in de Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.