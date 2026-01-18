Geçen yıl WEF'in stratejik ve sektörel bazlı platformlarından Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu Başkanlığı'na getirilen ilk Türk şirket temsilcisi ve kadın lider olan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, bu yıl da aynı grubun Guvernörler Toplantısı'nı yönetecek.

İsviçre'nin Davos kasabasında 19-23 Ocak tarihleri arasında 56'ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, 'Diyalog Ruhu' ana temasıyla başlıyor. 130'dan fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcının ve 65 devlet başkanının bir araya geleceği zirvede; jeopolitik fay hatlarının kırıldığı bir dönemde, teknolojinin birleştirici gücüyle küresel diyaloğun yeniden tesisi amaçlanıyor. Davos'un kritik gündeminde sektör liderlerine başkanlık edecek Ebru Özdemir ise yapay zekâ ve kadın iş gücü, Avrasya'nın stratejik kimliği ve küresel inşaat sektörünün geleceği gibi stratejik öneme sahip konuların ele alınacağı panellerde konuşmacı olarak yer alacak.

Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu'nda yeni dönem

Ebru Özdemir, geçtiğimiz yıl üstlendiği WEF bünyesindeki Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu Başkanlığı'nın birinci yılını doldururken, sektörün küresel ölçekteki dönüşümüne liderlik etmeye devam ediyor. Özdemir'in başkanlık döneminde gruba kazandırılan 6 yeni üye ile topluluğun etki alanı daha da genişledi.

Geçtiğimiz bir yıllık sürede Özdemir liderliğindeki endüstri grubu, aralarında inşaat, mühendislik, tasarım, çimento, su yönetimi ve yapı malzemeleri gibi inşaat ve altyapı ekosisteminin tüm paydaşlarını kapsayacak daha geniş bir yapı kurmayı hedefledi. Bu vizyon doğrultusunda, mevcut ismin sektörün çeşitliliğini tam yansıtmadığı gerçeğinden hareketle grubun adının 'Yaşam Alanları ve Altyapı' (Built Environment and Infrastructure - BEI) olarak güncellenmesine karar verildi. Bu yeni kimliğin resmi lansmanı, 21 Ocak'ta Davos'taki Guvernörler Toplantısı'nda gerçekleştirilecek.

Zirve kapsamında düzenlenecek Guvernörler Toplantısı'nda ayrıca, sektörün geleceğine ışık tutacak önemli bir çalışmanın lansmanı da yapılacak. Bu kapsamda KPMG iş birliğiyle hazırlanan ve küresel tedarik zincirlerinde dayanıklılığı ele alan rapor zirvede katılımcılara sunulacak.

Mühendis Kızlar projesi Davos gündeminde

Davos Yıllık Toplantısı kapsamında Limak; geçen yıl olduğu gibi bu yıl da WEF tarafından akredite edilen panelde iş dünyasının liderlerini bir araya getirecek. WEF'in resmi programına alınmaya hak kazanan 'Engineering Tomorrow' (Yarını İnşa Etmek) başlıklı panel, geçtiğimiz yıl yine Limak tarafından düzenlenen ve kadınların STEM alanındaki iş gücüne katılımının kapsamlı şekilde ele alındığı oturumun devamı olarak tasarlandı.

Ebru Özdemir'in, NEOM, Schneider Electric ve KPMG'den üst düzey yöneticilerle birlikte 20 Ocak Salı günü katılacağı ve konuşma yapacağı panelde, yapay zekâ çağında kadınların STEM yeteneklerini geliştirme ve yetkinlik kazandırma stratejileri çok boyutlu olarak ele alınırken, yeni çağda dijital uçurumların oluşmaması için kadınların süreçlere eşit dahil edilmesinin önemi vurgulanacak.

Avrasya oturumunda özel sektörü temsil edecek

Davos Zirvesi kapsamında Ebru Özdemir aynı gün, bölge liderlerinin katılımıyla düzenlenecek 'Defining Europe and Eurasia's Moment' (Avrupa ve Avrasya'nın Dönüm Noktasını Tanımlamak) başlıklı üst düzey oturumda özel sektörü temsil edecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'ın da konuşmacı olarak yer alacağı panelde; Avrupa ve Avrasya'nın ticaret, enerji ve stratejik bağlantı yollarının kesişim noktasındaki Avrasya'nın rolü ile iş dünyası ve yatırımlar açısından önemi ele alınacak.

Türk mühendisliğinin küresel deneyimi Davos'ta

Davos Zirvesi kapsamında Forbes Middle East Hub tarafından 22 Ocak Perşembe günü düzenlenecek 'Constructing the Future: Vision, Capital, and Execution' (Geleceği İnşa Etmek: Vizyon, Sermaye ve Uygulama) başlıklı panelde de konuşmacı olarak yer alacak olan Özdemir, büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesinde vizyoner liderliğin, sermaye planlamasının ve mühendislikte mükemmeliyetçiliğin nasıl bir araya gelmesi gerektiği konularını ele alacak.

Kadın odaklı gelecek vurgusu: 'Dijital Uçurumdan Yatırım Getirisine'

Zirve ile eş zamanlı olarak WEF'in resmi blog sayfasında 'Dijital Uçurumdan Yatırım Getirisine: Geleceğin İş Gücü Neden Kadınlara Emanet?' başlıklı bir makale kaleme alan Ebru Özdemir, dijital dönüşümün toplumsal bir fırsata dönüştürülmesi için kapsamlı bir strateji öneriyor. Özdemir makalesinde, yapay zekânın önümüzdeki beş yıl içinde küresel ölçekte işlerin yüzde 22'sini dönüştüreceği gerçeğinden hareketle, bu değişimin hazırlıksız toplumlar için bir tehdit; ancak kadınların sürece dahil edilmesiyle devasa bir fırsat olduğunu vurguluyor.