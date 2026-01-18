Konut kredisi faiz oranlarının son 28 ayın en düşük seviyesine inmesi, piyasada talebin yeniden canlanmasına yol açtı. Temmuz 2025 itibarıyla hız kazanan bu hareketlilik, yılın ikinci yarısında satış verilerine belirgin şekilde yansıdı. Uzmanlar, uzun süre yüksek faiz oranları ve sınırlı fiyat artışları nedeniyle durağan kalan konut piyasasının artık dip noktayı geride bıraktığı görüşünde.

Türkiye’nin haberine göre, bankaların uyguladığı ortalama konut kredisi faizleri yılın son çeyreğiyle birlikte düşüş trendine girdi. Bazı bankalarda aylık faiz oranlarının yüzde 2,49’a kadar gerilemesi, son 28 ayın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Faizlerdeki bu düşüş, hem yatırımcıların hem de konut ihtiyacı olan alıcıların yeniden piyasaya yönelmesini sağladı.

Merkez Bankası verileri ise kasım, aralık ve ocak aylarında konut fiyatlarının yıllık bazda enflasyonun üzerine çıktığını ortaya koydu. Yaklaşık iki yıl süren reel değer kaybının sona ermesiyle birlikte, konut yeniden yatırım açısından cazip bir araç haline geldi.

“Konut piyasası yeniden güvenli liman konumunda”

Sektör temsilcileri, 2026 yılında konut fiyatlarında ve talepte artışın devam edeceği görüşünde. Alternatif yatırım araçlarının cazibesini kısmen yitirmesiyle birlikte konutun yeniden güvenli liman olarak öne çıktığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre, düzenli kira geliri ve değer artışı potansiyeli, konutu orta ve uzun vadede öne çıkarıyor. Bugün yapılan alımların önümüzdeki iki yıl içinde önemli avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.

Arz sorunu fiyat baskısını artırıyor

Öte yandan sektörde arz yönlü sorunlar devam ediyor. Artan inşaat maliyetleri, yüksek arsa fiyatları ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle yeni konut üretimi talebi karşılayacak düzeye ulaşamıyor. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Gayrimenkul danışmanları, son dönemde satış ofislerinde yoğunluk yaşandığını, özellikle bitmiş ve oturuma hazır projelere talebin hızla arttığını belirtiyor. Yatırımcılar ile oturum amaçlı alıcıların aynı dönemde piyasaya girmesi, hareketliliği daha da güçlendiriyor.

Uzmanlar, mevcut faiz ve arz koşulları dikkate alındığında konut fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da yukarı yönlü hareket edebileceğine işaret ederek, “Bugünkü fiyatların ilerleyen aylarda bulunmasının zorlaşabileceği” uyarısında bulunuyor.