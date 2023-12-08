Mercedes-Benz, üst üste sekizinci kez dünyanın en değerli markaları arasında yer alırken dünyanın en değerli lüks otomobil markası olmaya devam etti.

Interbrand tarafından yapılan değerlendirmede Mercedes-Benz, üst üste sekizinci kez dünyanın en değerli markaları arasında yer alırken dünyanın en değerli lüks otomobil markası olmaya devam etti. Marka değeri 2022 yılına kıyasla yüzde dokuz daha artarak 61,414 milyar dolara ulaştı.

1999 yılından bu yana dünyanın en değerli markalarını araştıran ve analiz eden ABD’li marka danışmanlık şirketi Interbrand, tüm adayları ‘Markanın ürün veya hizmetlerinin finansal performansı’, ‘Markanın satın alma karar sürecindeki rolü’ ve ‘Markanın şirketin gelecekteki kazançlarını güvence altına alma açısından gücü’ başlıkları altında değerlendiriyor.