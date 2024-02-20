Osmangazi’de bulunan Merinos Polis Merkezi Amirliği’nin 2 katlı yeni hizmet binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, hizmetin kalitesini arttırmak maksadıyla, Bursa Valiliği öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Osmangazi Belediyesi’nin müşterek çalışmaları ve Bursa Emniyetini Güçlendirme Derneği’nin katkılarıyla 650 metrekare inşaat alanına sahip Merinos Polis Merkezi Amirliği’nin 2 katlı yeni hizmet binasının temeli törenle atıldı.

Törene Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zainoğlu, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve vatandaşların katıldığı törende dualar edilerek, kurban kesildi.

Kaynak: BÜLTEN