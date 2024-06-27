Altın fiyatları iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Ons altın ise en düşük seviyelerini görerek 2300 doların üzerinde hareket ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün saat 14.00'da toplanacak. Toplantı sonrasında ise faiz kararı açıklanacak.

Faiz sonrası altın piyasaları nasıl etkilenecek? Konuyla ilgili açıklama yapan Piyasa Uzmanı İslam Memiş değerlendirmelerde bulunarak,“Uluslararası piyasalarda dolar değer kazanınca, diğer varlıkların tamamında satışlar görüyoruz. Bugün tepki yükselişiyle karşı karşıya kalınacağını düşünüyorum” dedi.

Ayrıca Memiş, altının yılın son düşüşlerini yaşadığını belirterek, “Ons altın dip seviyelerini göstermiş oldu. Temmuz ayı itibariyle o yükseliş yolculuğu başlayacak. Yılın ikinci yarısında takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 2600 dolar” dedi.

Öte yandan yıl sonunda gram altında yıl sonu beklentisinin 3000-3500 civarında olduğunu belirten Memiş,"Alım yapıp yıl sonu beklenmeli” dedi.