Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından yapılan bir açıklama dikkat çekti. Resmi Gazete'de yayınlanan YSK kararına göre, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 2023 yılına ait nüfus bilgileri çerçevesinde 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.

İşte değişiklik yapılan 7 il şu şekilde;

Bursa: Bursa'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 20'den 21'e çıktı.

Bayburt: Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 1'den 2'ye çıktı.

Eskişehir: Eskişehir'in çıkaracağı milletvekili sayısı 6'dan 7'ye çıktı.

Hatay: Hatay'ın çıkaracağı milletvekili sayısı 11'den 10'a düştü.

İstanbul: İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 96'ya düştü.

Kütahya: Kütahya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 5'ten 4'e düştü.

Tunceli: Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 1'den 2'ye çıktı.