Merkez Bankası, son toplantısında politika faizini %50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Bu karar, piyasalarda beklenen bir hamle olarak değerlendirildi. Ekonomistler, enflasyonla mücadele ve döviz kurundaki istikrarı sağlama amacıyla faizin sabit tutulduğunu belirtiyor. Faiz oranlarının bu seviyede kalmasının kredi maliyetlerini artırabileceği, ancak enflasyon üzerinde baskı yaratabileceği düşünülüyor.

Merkez Bankası, önümüzdeki dönemde ekonomik göstergeleri yakından takip edeceğini ve gerektiğinde para politikasında değişiklik yapabileceğini vurguladı.