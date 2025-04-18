Ancak TCMB, 24 saat içinde geçici de olsa bir faiz artışına daha yönelerek, bankaları fonlama maliyetlerini yüzde 49'a kadar yükseltti. Merkez'in sıkılaştırmayı devam ettirdiği anlamı taşıyan bu adım, bankaların faizleri daha da yukarı çekmesinde etkili olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasada faizin değişmemesi beklentisi olmasına rağmen; proaktif ve “şahin” bir hamleyle 17 Nisan 2025’teki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 350 baz puanlık bir faiz artışına giderek politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ye çıkardı.

Toplantıda haftalık repo faizinin yanı sıra faiz koridorunun üst ve alt bandında da artışa gidildi. Gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e çıkardı.

Öte yandan 20 Mart tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanacağını duyurdu.

Tüm bu gelişmelerin ardından, sosyal medyada finansal hesaplamalarda önemli veriler yayınlayan “e507” isimli hesap TCMB’nin 24 saatte yaptığı ikinci faiz artışını da hesapladı.

Hesaplamada, 19 Mart öncesinde piyasalardaki dalgalanmadan önce oluşan ve 19 Mart sonrasında da üzerine eklenen likidite açığına dikkat çekilirken, TCMB’nin bugün açtığı haftalık repo ihalesinden kalan açığın gecelik borçlanma ve BİST repo ile karşılanacağına dikkat çekildi. Burada da faiz oranının yüzde 49 olmasıyla fonlamalardaki oranın bu seviyeye çıktığı ve bunun da kredi ile mevduat faizlerine, para piyasası fonlarına ve TLREF tahvillerle carry trade'e etki edeceğini belirtti.

TCMB'den 1 gün arayla 2. faiz artırımı (bu sefer geçici)” başlığıyla e507 faiz artışını şu şekilde açıkladı:

19 Mart öncesi henüz döviz satışları başlamamışken piyasada bolca TL likidite vardı. TCMB bunu depo ekranı ve likidite senediyle 1-2 ay vadeli kendine çekmişti hatırlarsınız. Buradaki 450 milyar TL daha piyasaya geri dönmedi; yerinin doldurulması gerekiyor. Ayrıca döviz satışları sonrası piyasada net likidite açığı (MB'den borçlanma ihtiyacı) da +350 milyar oldu; bankalar MB'den ~800 milyar borçlanıyor bugünlerde (brüt fonlama).

Peki MB bugün taze açtığı %46 faizli haftalık repo ihalelerinde ne kadar para verdi? 450 gelen teklife, sadece 100 milyar. Gerisi?

Gecelik borç verme faizi ve BİST repoya mahkum. Yani %49'a... Geçmiş sterilizasyonların MB'den iadesi gelinceye ve/ya MB haftalık ihalelerde biraz bol kepçe borç verinceye kadar; piyasada işler faiz %49'a yakınsayacak.

BİST repoda bugün 837 milyar TL gecelik vadeli repo ortalama %48,95'ten geçti... Gecelik borç verdiği her ortamda satış fiyatını %49 belirlemiş olan TCMB, %46'dan haftalık para vermiş olmasına rağmen ortalama borç verme faizi (AOFM) bunun oldukça üstünde çıkacak. TLREF de aynı şekilde.

Özetle: Kredi ve mevduat faizleri biraz daha yukarı gidebilir. PPF'çiler dolara kaçanlara daha nazlı göz kırpabilir. TLREF tahviller talep görebilir, yabancı carry trade'ciler kısmen geri gelebilir.”