Merkez Bankası, Ekim ayına yönelik fiyat gelişmelerini yayımladı. Yıllık enflasyon, gıda ve temel mallar gruplarında yükselirken diğer ana gruplarda geriledi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nın yayımladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri'nde Ekim raporuna göre tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2,88 oranında artarken, yıllık enflasyon 0,80 puan düşüşle yüzde 48,58 oldu.

Yıllık enflasyon, gıda ve temel mallar gruplarında yükselirken diğer ana gruplarda geriledi.

Ekim ayında enflasyon kompozisyonu dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak öne çıktığı ifade edilirken, aylık fiyat gelişmelerinde, bu dönemde geçici arz koşullarına bağlı ve para politikasının görece etki alanı dışında olan işlenmemiş gıda fiyatları, taze meyve ve sebze grubu kaynaklı olarak güçlü bir artış kaydettiğinin altı çizildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Nitekim, taze-meyve sebze dışı gıda enflasyonu aylık yüzde 1,29 ile daha düşük seyretmiştir. Para politikasının etkilerinin daha çok hissedildiği temel mal ve talebe duyarlı bazı hizmet kalemlerinde ise daha ılımlı bir görünüm söz konusudur. Bu açıdan manşet enflasyon düzeyi kompozisyondaki bu düzelmeyi tam olarak göstermemekte, diğer taraftan ana eğilim göstergeleri daha net bir görünüm sunmaktadır. Temel mal grubu aylık fiyat artışı mevsimsel etkilerin gözlendiği giyim ve ayakkabı alt grubuna bağlı olarak bir önceki aya kıyasla yükselirken diğer alt grupların aylık enflasyon oranları yavaşlamıştır. Nitekim, mevsim etkilerinden arındırıldığında temel mal enflasyonunun eylül ayına kıyasla gerilediği gözlenmiştir. Bu dönemde mevsimsellikten arındırılmış hizmet fiyatlarında da aylık artış yavaşlamıştır. Bu gelişmede, zayıflama kaydeden kira ile lokanta-otel gruplarının yanı sıra, eğitim kaynaklı göreli fiyat uyarlamasının tamamlanmasının da etkisiyle diğer hizmetler grubu öne çıkmıştır. Üretici fiyatları aylık artışı ılımlı seyrini korurken, yıllık üretici enflasyonu gerileme eğilimini sürdürmüştür. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle ana eğilim göstergelerinde yavaşlama kaydedilmiştir."