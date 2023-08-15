Bursa’nın başarılı eğitim kurumlarından Özel Şahinkaya Koleji Academy ve Hexagon Kampüs öğrencilerinin ürettikleri Merküt adlı roket ile TEKNOFEST’te birincilik için yarışacaklar. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 20 Ağustos tarihinde Tuz Gölü’nde düzenlenecek olan finalde Şahinkaya Roket takımı birincilik alacaklarına yürekten inanıyorlar.BURSA (İGFA) - Özel Şahinkaya Koleji Academy ve Hexagon Kampüs öğrencileri, kendilerinin tasarladığı ve ürettiği Merküt adlı roketle büyük bir başarıya imza attı. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde finale kalan ekip, 20 Ağustos’ta Tuz Gölü’nde düzenlenecek olan final yarışında Merküt’ü birincilik için havalandıracak. Danışman öğretmenleri Hakan Özkaynak moderatörlüğünde gece gündüz çalışarak hazırlanan ekibin 10 üyesi bulunuyor: Takım Kaptanı ve Mekanik Sorumlusu Berkant Karasoy, Aviyonik Sorumlusu Sarp Demir Yalçınkaya, Aviyonik Kaptanı Efe Kopan, Aviyonik Bölüm Geliştirme Çağan Sina Göktaş, Test Sorumlusu Nehir Sanlı, Test Sorumlusu Ozan Yılmaz, Tasarım ve Üretim Sorumlusu Mustafa Oğuz Kayhan, Aviyonik Yazılımcı Gani Eren Aksoy, Mekanik Sorumlusu Ethem Güney ve Donanım Sorumlusu Aknil Özdemir.

“Atmosferi geçmenin tek yolu roketti”

TÜBİTAK’a roket projesi hazırlamak için bir araya gelen liseli Şahinkayalılar, TEKNOFEST’in roket yarışması düzenlediğini öğrenince rotasını yarışmaya çeviriyor ve finale kadar yükseliyor. Takım Kaptanı Berkant Karasoy, “Aklımızda en başından beri roket vardı. Bizim için atmosferi geçmenin tek yolu roketten geçiyordu. Roket yarışmasını görünce hemen takımımızı oluşturduk ve çalışmalarımıza başladık” diyerek Merküt’ün yolculuğunu özetliyor.

Süreç boyunca ön kısım, kritik tasarım ve atış hazırlık olarak üç önemli raporu sunan ve başarı ile geçen Merküt ekibi, finale yükselmenin haklı gururunu yaşıyor. Finale yükselme hedefi ile yol aldıklarını söyleyen Gani Eren Aksoy, “Yarışma süresince önümüze çıkabilecek sorunları tespit ederek ve bu sorunları aşarak ilerledik” şeklinde konuştu.

“Çok çalıştık, çok emek verdik ve başarılı olduk”

Nehir Sanlı, ilerleme göstermenin kendilerini her aşamada motive ettiğini ve finale kalmanın bambaşka bir duygu olduğunu dile getirirken, Aknil Özdemir de kendilerinden emin olduklarını, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Bu nedenle içimiz rahattı” dedi.

Merküt projesinde yer almanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Sarp Demir Yalçınkaya, “Şu ana kadar gösterdiğimiz ve atış gününde göstereceğimiz performans bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı. Finale yükselmenin ilk amaçları olduğunu belirten Ethem Güney ise “Çok çalıştık, çok emek harcadık ve başarılı olduk” şeklinde duygularını ifade etti. Çağan Sina Göktaş, “Ana hedefimiz olan birincilik konusunda umutluyuz” derken, Mustafa Oğuz Kayhan, Efe Kopan ve Ozan Yılmaz ise “Sonunda gökyüzüne çıkacağız” şekline konuşuyorlar.

Hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan ekip hem Özel Şahinkaya Koleji hem de danışman öğretmenleri Hakan Özkaynak’a hayatlarına dokundukları için teşekkür ediyor.

İsmini Türk mitolojisinden alıyor

Şahinkayalı ekibin ürettiği roket, ismini Türk mitolojisinden alıyor. Ürettikleri rokete kendi kültürlerinden bir isim koymayı tercih ettiklerini belirten Takım Kaptanı Berkant Karasoy, “Roketimize vereceğimiz isim kendi dilimizde ve gökyüzü ile alakalı olmalıydı. Araştırmalarımız sonucunda ‘efsanevi kartal’ anlamına gelen Merküt’te karar kıldık” dedi.

Oğuzhan Şahinkaya: “Hedefimiz Türkiye’yi geleceğe taşıyacak gençler yetiştirmek”

Özel Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya da yaptığı değerlendirmede “Okullarımızda gelişmiş bir müfredatın yanı sıra bilim, sanat, spor gibi pek çok alanda özel kurulmuş atölyeler ile hem öğrencilerin vizyonuna katkı sağlamayı hem de Türkiye’yi geleceğe taşıyacak gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin dünyada söz sahibi olması ve ilk 10 ekonomi arasına yer alabilmesi için uzay, havacılık, savunma sanayi, bilişim ve yazılım gibi alanlarda başarılı gençler yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan da TEKNOFEST’i son derece yerinde ve önemli bir organizasyon olarak Türkiye’nin geleceği için önemli bir yatırım olarak görüyor ve destekliyoruz. Şahinkaya’nın Merküt Roket Takımı elde ettikleri başarı ile aileleri başta olmak üzere bizi ve tüm Bursa’yı gururlandırmışlardır. Dileğimiz, finale kadar yükseldikleri bu yarışmadan Bursa’ya birincilik ile dönmeleridir. Kalbimiz ve dualarımız onlarla birlikte olacaktır” şeklinde duygularını ifade etti.

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması’na Bursa’yı temsilen katılan Şahinkaya Merküt roket takımının hedefi birincilik kupasını Bursa’ya taşımak.