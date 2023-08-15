İnegöl Belediye Spor Kulübü voleybol takımı, altyapı çalışmalarının startını verdi. Turuncu Lacivertli takım bu sezon 4 ayrı kategoride yarışacak.BURSA (İGFA) - İnegöl’de sporun tabana yayılması ve her gencin en az bir branşla ilgilenmesine olanak sağlamak hedefiyle kurulan İnegöl Belediye Spor Kulübü, voleybolda yeni sezon hazırlıklarının startını verdi. Turuncu Lacivertli takımın bu sezon parkede 4 kategoride yarışacağı ifade edildi. 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında voleybol altyapı tüm yaş kategorileri çalışmaların startını verdi. Antrenörler nezaretinde yapılan sezon açılışında; genç erkek, yıldız erkek, küçük erkek ve midi erkek takımları 4 kategoride sezona başlayacak.