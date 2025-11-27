Bakan Yerlikaya, Erzurum’da 224,5 kilogram metamfetamin, Mersin’de ise 223 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini belirtti. Operasyonlarda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Mersin ve Erzurum İl Emniyet Müdürlükleri koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda düzenlendiğini ifade etti.

Paylaşımında uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.