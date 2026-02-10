Casper, teknolojiyle paylaşılan anları daha özel kılan ürünleriyle Sevgililer Günü’ne özel hediye alternatifleri sunuyor. Markanın tüm tablet ürünlerini bir araya getiren yeni çatı markası Casper PAD, farklı ihtiyaçlara hitap eden güçlü modelleriyle mobil üretkenlikte yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Ailenin en iddialı üyeleri H10 Pen ve H10 Pro, 12,6’’ OLED ekranlarıyla sunduğu derin siyahlar, canlı renkler ve yüksek kontrast sayesinde premium bir görsel deneyim sunuyor. Yüksek performanslarıyla desteklenen bu güçlü ekranlar ister film izlerken ister kalemle çizim yaparken ya da çalışmalar üretirken her anı daha etkileyici ve gerçekçi hale getiriyor.



Gücü ve verimliliği buluşturan seçenek: Nirvana S100

Nirvana serisi de Sevgililer Günü için öne çıkan hediye alternatifleri arasında yer alıyor. Casper’ın Nirvana S100 modeli, 16’’ ekran boyutu, 300 nit ekran parlaklığı ile geniş ve canlı görüntü deneyimi sayesinde yeni Nirvana S100 modeliyle fark oluşturuyor. Microsoft Copilot tuşu ile tek dokunuşta akıllı asistana erişim sağlanarak iş süreçleri hızlanırken, power tuşuna entegre parmak izi tanıma güvenliği artırıyor; 3 aşamalı klavye ışığı ise her ortamda konforlu bir kullanım sunuyor.



Oyun tutkusunu zirveye taşıyan hediyeler: Excalibur G915 ve G870 Gaming Laptop

Casper, Sevgililer Günü’nde oyun tutkunlarını da unutmuyor. Yüksek performans, güçlü donanım ve şık tasarımı bir araya getiren Excalibur G915 Gaming Laptop ve Excalibur G870 Gaming Laptop, oyunseverler için heyecan verici hediye alternatifleri sunuyor. Excalibur G870 modeli; Intel Core i7-13620H ve Core 7 240H işlemci seçenekleriyle RTX 3050, RTX 4050, RTX 5050 ve RTX 5060, RTX 5070 ekran kartı alternatiflerini bir arada sunarak yüksek kare hızları ve akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. MUX Switch teknolojisi sayesinde entegre ve harici ekran kartları arasında anında geçiş yapılabiliyor. Grafik performansında fark oluşturan MUX Switch teknolojisiyle öne çıkan Excalibur G870, entegre ve harici ekran kartları arasında anında geçiş imkânı sunan Excalibur G915 Gaming Laptop; ince ve hafif tasarımını üst seviye performansla birleştiriyor. Intel Core i7-13620H işlemcisi ile RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartı seçenekleri sayesinde rekabetçi oyuncular için güçlü ve iddialı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Sevgililer Günü’nde oyun tutkusunu paylaşmak ya da oyunseverlere unutulmaz bir sürpriz yapmak isteyenler için Excalibur serisi, performans dolu bir hediye seçeneği olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İHA