Meslek Fabrikası’nın saç ve makyajla ilgili pek çok kursunu tamamlayan 26 yaşındaki Düzağır, Roman Gençlerin İstihdamına Yönelik Yerel Model Geliştirilmesi Projesi kapsamında da protez tırnak ve nail art kurslarından mezun oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası bünyesinde açtığı pek çok farklı kursla özellikle kadınların yaşamlarına dokunuyor. İş hayatına adım atma yolunda en güzel desteği Meslek Fabrikası’ndan alan kadınlardan biri de Hilal Düzağır oldu.

26 yaşındaki evli ve bir kız çocuğu annesi Düzağır, önce Meslek Fabrikası’nda saç ve makyajla ilgili kursları tamamladı. Ardından da Roman Gençlerin İstihdamına Yönelik Yerel Model Geliştirilmesi Projesi kapsamında protez tırnak ve nail art kurslarına katıldı. Eğitim gördüğü tüm kurslardan başarı ile mezun olup sektöre giren Düzağır, düğün salonları ve stüdyolara giderek saç, makyaj, protez tırnak ve nail art işlemleri yapmaya başladı. Erken yaşta evlendiğini ve yakın zamana kadar bir mesleği olmadığını belirten Düzağır, “Şu anda bir mesleğim var. Ben erken yaşta aile baskısı üzerine evlilik yaptım. Bir mesleğim yoktu. Ailemin isteği ile bir okula gittim ve yarım bıraktım. Ancak şu an ayaklarımın üzerinde duruyorum. Bütün kadınlar eğitimlerini tamamlamalı ve ayakların üzerinde durabilmeli. Her kadın istediği her şeyi başarabilir” diye konuştu.

“Çevrem genişledi”

Meslek Fabrikası kurslarına, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine başladığını anlatan Düzağır, “Aldığım tüm kurslar, Meslek Fabrikası’nın kurslarıydı. Bütün eğitimlerimi orada tamamladım. Protez tırnak, nail art, fön çekimi, saç şekillendirme, saç renklendirme gibi birçok kursa gittim. Nisan ayında da el bakımı kursuna gideceğim ve bu alanda alabileceğim bütün kursları tamamlamış olacağım. Ben biraz daha çekingen biriydim. Evinde oturuyorsun, temizlik yapıyorsun, çocuk bakıyorsun, eşine bakıyorsun. Yapabileceğin başka hiçbir şey yok. Kendine bir güvenin yok, kendine ait bir maaşın yok. Erkekten ‘para versin, şunu alayım’ diye bir beklentin var. Ancak şu anda canım ne isterse alabiliyorum. Çocuğum ne isterse alabiliyorum. Çevrem genişledi” ifadelerini kullandı.

“Birçok Roman arkadaşım dükkân açtı”

Annelerin iş hayatına başlarken “Çocuğum ne olacak?” diye kaygılanabileceğini söyleyen Düzağır, “Çalışmaya başladıktan sonra ‘Çocuğum ne olacak?’ diye düşünüyordum. Kadınların en büyük korkusu da bu. ‘Çocuğum eksik kalır mı?’ diye düşünüyorlar. Hayır kalmazlar. Kimse korkmasın. Aslında çalışan ve güçlü bir anne olduğunun farkına varıyorlar. O yüzden bütün kadınların ayaklarının üzerinde durup meslek sahibi olmasını diliyorum. Roman Gençlerin İstihdamına Yönelik Yerel Model Geliştirilmesi Projesi kapsamında birçok Roman arkadaşım eğitimini tamamlayıp dükkân açtı, çalışmaya başladı. Bu tür kursların açılması ve artmasıyla birçok kadın ayakların üzerinde durabilir. Meslek Fabrikası kurslarının tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü öğretmenlerimiz de kurs imkânları da çok iyi” sözlerine yer verdi.