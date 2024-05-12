Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin yükseltilmesi hedefiyle iş dünyası temsilcileriyle yakın ilişkiler oluşturan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), sektörün önde gelen firmalarıyla protokoller imzalamayı sürdürüyor.

BUÜ Yönetimi, kendi alanında Türkiye’nin en iyi eğitim kurumlarından birisi olan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu vasıtasıyla Çisiy Holding ile özel bir işbirliği yapacak. Hayata geçirilen protokol ile Tekstil Programı öğrencilerinin staj ve uygulama dersleri konusunda Holding bünyesindeki şirketlerden destek alınacak. Stajını bitiren ve mezun olan gençler için istihdam konusunda da kolaylıkların sağlanacağı protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Çisiy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yalçın imza attı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer aldıklarını ve bu sıralamada daha üst seviyelere çıkabilmek adına mücadele ettiklerini vurguladı. Üniversite olarak hem fakülte hem de meslek yüksekokulları anlamında Türkiye’ye son derece güçlü bir katkı sağladıklarını belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Son derece güçlü 15 meslek yüksekokuluna sahibiz. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz da bunların başında gelmektedir. Fakültelerimizde teori ağırlıklı eğitim verilirken, yüksekokullarımızda ise derslerimiz uygulama ağırlıklı geçmektedir. İş dünyasının da en fazla ihtiyaç duyduğu kısım bu oluyor. Üniversitemiz ve meslek yüksekokullarımız da bu anlamda çok büyük bir boşluğu dolduruyor. Nitelikli bireyler yetiştiriyor ve memleketin beşeri sermayesine katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bir taraftan bunu yaparken, diğer taraftan da projeler ve yayınlar üreterek çok daha kapsamlı bir yükseköğretim kurumu olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl 50. yılımızı kutlayacağız. İnşallah çok daha iyi yerlere gelebilmek için var gücümüzle faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Protokolümüzün de taraflara hayırlar getirmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Çisiy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yalçın ise 1978 yılında kurulduklarını ve o günden sonra teknolojik yatırımlara öncülük vererek ciddi bir büyüme ivmesi yakaladıklarının altını çizdi. Ar-Ge ve gelişime özel bir önem verdiklerini kaydeden Ahmet Yalçın; “Kurulduğumuzda bin metre kumaş işleyebilme kapasitemiz varken, bugün 10 milyon metre kapasiteye ulaştık. Bunu teknolojiye yatırım yapmaya borçluyuz. Ancak bizim için nitelikli üretim kadar nitelikli personel konusunda önem arz etmektedir. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndaki kaliteli eğitimi biliyoruz. Holding olarak bu kaliteli eğitim alan gençleri şirketlerimiz bünyesinde istihdam etmeyi ve sektöre kazandırmayı arzuluyoruz. İşbirliğimizin iki taraf için de kazançlı çıkacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan da tekstil alanında son derece önemli firmalardan biri olan Çisiy Tekstil’i iki kez ziyaret ettiklerini vurguladı. Firmanın eğitime destek vermek anlamında son derece istekli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mehmet Karahan; “Çisiy Tekstil ile yaptığımız görüşmelerde her yıl 10 öğrencimizin staj ve işyeri eğitiminin yanı sıra yine her yıl 10 öğrencimizin istihdam edilmesi sözünü aldık. Holding yöneticilerine bizlere ve öğrencilerimize ilgilerinden ötürü teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İşbirliği imza töreninde Teknik Bilimler MYO ve Holding yöneticileri de hazır bulundu.