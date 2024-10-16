Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Hayat boyu öğrenme programlarının daha etkin ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasını amaçlandığı değişikliklerde yeni düzenleme ile Halk Eğitimi Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri'ndeki kurs başvuruları elektronik ortama taşındı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Halk Eğitimi Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitüleri'nin bulunduğu hayat boyu öğrenme kurumlarının kuruluşu, görevleri, eğitim ve öğretimin işleyişi hakkındaki yöntem ve ilkeleri düzenleyen, 11 Nisan 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik'te, gelişen ve değişen şartlar ile Bakanlığa ulaşan istek ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak değişikliğe gidildi.

Buna göre, olgunlaşma enstitülerinde uygulanan katılımın yeterli seviyede olmadığı iki yıllık mesleki ve teknik denklik programı uygulamadan kaldırılarak bunun yerine kurumların vizyonlarına uygun ve sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda "olgunlaşma enstitüsü kurs programları"nın düzenlenmesi amaçlandı. Bu kapsamda Olgunlaşma Enstitüsü kurs programlarına en az ilköğretim okulu, ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu olup 18 yaşını dolduranlar başvurabilecek. Başvurularda ayrıca ilgili kurs programında belirtilen giriş koşulları istenecek.

Yeni düzenleme ile Halk Eğitimi Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitüleri'ne kurs başvurularının elektronik ortama taşınması sağlandı. Bu kurslara katılmak isteyenler, taleplerini "e-yaygin.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek. Bu modül üzerinden istenen herhangi bir kursun açılması için talepte de bulunulabilecek. Bakanlık yeterli talep geldiğinde ve kurs açıldığında, başvuru sahibine bilgi iletecek.

Kurs merkezlerine gitmeden elektronik ortamda yapılan başvurularla zaman ve kaynak israfının önlenmesi ile bilgi güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca kursa ilişkin belgelerin e-Devlet üzerinden sunulmasına öncelik verilecek. Düzenleme ile deneyimli usta öğreticilerin puanı artırılarak görevlendirmelerde bu eğiticilere öncelik tanınacak.

İLLERİN İŞ GÜCÜ İHTİYACINA GÖRE KURSLAR AÇILACAK

Olgunlaşma enstitülerine vizyon kazandırılması, yürütülecek çalışmalarda takip edilecek yol haritasının belirlenmesi, ulusal ve uluslararası projelerin takibi, kurumların tasarım, üretim, pazarlama çalışmalarında kurumsallaşmalarının ve günceli takip etmelerinin sağlanması amacıyla Olgunlaşma Enstitüleri Danışma Kurulu oluşturulacak. Bu kurulun oluşturulmasıyla sektörden alan uzmanlarının katılımıyla oluşturulacak danışma kurulu ile sektörle iş birliğinin artırılması, olgunlaşma enstitülerinin faaliyetlerinin daha planlı ve sürdürebilir olarak yürütülmesi amaçlandı.

Ayrıca kurs planlamaları, il ve ilçenin nüfusu, demografik yapısı, coğrafi özellikleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve kurumsal kapasite gibi hususlar dikkate alınarak yapılacak.

Yeni düzenlemeyle özel eğitim öğrencilerinin eğitim aldığı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na tabi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, bu öğrencilerin ailelerine yönelik kurslar düzenlenmesi sağlandı. Böylelikle özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine yönelik düzenlenecek kurslara erişim kolaylaştırıldı.

Yapılan düzenleme ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin kurslardan daha fazla yararlanabilmesine yönelik yeni hükümler getirildi.

Yeni düzenleme ile ayrıca kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarından yararlanabileceklerin, örgün eğitimde olduğu gibi kurslara da kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla katılımlarına olanak sağlandı. Yönetmelikte, hayat boyu öğrenme kurumlarında yürütülecek mesleki rehberlik ve kariyer rehberliği faaliyetlerine ilişkin hükümlere ayrıntılı olarak yer verildi. Bu kapsamda kurumlar, farklı meslek seçeneklerini tanıtarak kursiyerlerin bu meslekler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı olacak. Meslek fuarları, seminerler ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenlenebilecek.

Kursiyerlere kariyer fırsatları, yeniden eğitim planlaması, iş ilanları ve uzun vadeli kariyer hedefi belirlemelerine yönelik destek sağlanacak.