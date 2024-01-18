Yurtta metal sektöründe çalışıyor olan binlerce işçiyi yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuç aldı. Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS ile yapılan görüşmelerde işçilere yüzde 98 zam ve ek haklar sağlandığını açıkladı.

Birleşik Metal-İş'ten Yapılan Zam Açıklaması

Yüzde 98 Zam ve Diğer Haklar

Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, işçilere ilk 6 aylık dönem için ortalama yüzde 98 ücret zammı uygulanacak. Ayrıca, yakacak yardımı ile beraber işçilerin eline geçecek aylık net ücretlerin önemli oranda artış göstereceği belirtildi.

"Yapılan anlaşma ise şu şekilde: Ücret zammı, birinci 6 aylık dönem için çıplak saat ücretlerinde ortalama yüzde 98 artış olarak kabul edildi. 1 Mart’tan sonra yüzde 30 ek zam yapılacak.” - Birleşik Metal-İş Sendikası

Detaylı Zam Oranları ve Etkisi

2023 yılının 1 Eylül tarihi itibarıyla, bir metal işçisi oalrak çalışan vatandaşın aylık net ücreti 31.541 TL olacak ve ek yakacak yardımı ile bu miktar 32.589 TL’ye ulaşacak. Yeni yılın 1 Mart tarihinde ise bu ücret 42.051 TL’ye ulaşacak.