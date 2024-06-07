Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da önümüzdeki beş gün boyunca kavurucu sıcaklar olacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı. Bu sabah saatlerinde termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği Bursa'da, gün içinde en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Rapora göre kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İnegöl'de bu sabah sıcaklık 17 derece olarak ölçülürken, gün içinde termometrelerin gök gürültülü sağanak yağışla birlikte 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor.