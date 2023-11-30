Önümüzdeki günlerde fırtına ve kuvvetli yağış beklendiği bilgisi Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi. Hissedilen hava sıcaklıkları doğu, kuzey ve iç bölgelerde düşmesi bekleniyor. Batı ve Güney bölgelerinde bir değişiklik beklenmemekte.

Sıcaklıklar mevsim normallerine dönmeye başladı. Salı günü itibarı ile hava sıcaklıklarında bir artış yaşanarak mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Yaşanacak olan değişim birçok bölgede farklı etkilere yol açacak.

Meteoroloji turuncu ve sarı kodlarla uyarıda bulundu! Alınması gereken önlemler nelerdir?

Turuncu ve sarı kodlarla 27 il için uyarıda bulunuldu. Doğu Anadolu’nun Doğusu, Doğu Karadeniz, Siirt ve Batman bölgelerinde küvetli yağışlar olacağı belirtildi ve Artvin, Trabzon ve Rize’de kuvvetli yağışlar olacağı konusunda uyarılar yapıldı.

Fırtına ve kuvvetli rüzgarın güneyden gelmesi beklenmekte. Batı ve iç kesimlerde hafif olacağı düşünülüyor. Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve batısı, Doğu Anadolu bölgelerinde şiddetli fırtına beklenmekte.

Olası yağış ve sel olması durumunda ulaşımda aksama ve su baskınlarına karşı dikkatli olmak gerekir. Ağaç yıkılması, çatılarda uçma ve yıkılma durumlarına karşı tedbirli olunması konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarda bulundu.