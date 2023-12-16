Bugün sabah saatlerinde termometreler 9 derece olarak ölçülürken gün içerisinde kuvvetli yağış ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklık 11 derece seviyelerinde ölçülecek.

Pazar sabah saatlerinde termometreler 4 derece olarak ölçülürken gün içerisinde yer yer yağış geçişleri ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 7 derece seviyelerinde ölçülecek.

Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde hava buz keserken eksi 1 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklık ise 9 derece seviyelerinde seyrediyor.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ