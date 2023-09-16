Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Eylül hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde hava koşulları farklılık gösterecek. Özellikle Pazar günü Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Ancak Bursa için bugünkü hava durumu oldukça güzel. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, Bursa'da parçalı bulutlar arasında güneşli bir gün geçirmeye hazır olun. Sabah saatlerinde sıcaklık 15 dereceyle başlayacak ve öğleden sonra 30 dereceye kadar yükselecek. Bursa'da az bulutlu bir hava hakim olacak, böylece açık havada keyifli vakit geçirme fırsatı bulacaksınız.

Marmara bölgesi genelinde de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bursa'da yaşayanlar için bugün açık gökyüzü altında hoş bir gün vaat ediyor.