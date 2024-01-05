Bursa'da haftanın son iş gününe serin bir başlangıç yapılıyor. Sabah saatlerinde termometreler 6 dereceyi gösterirken, gün boyunca şehri etkisi altına alacak sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı ise 20 derece civarında seyredecek.

Hafta sonu ise 6 Ocak Cumartesi günü Bursa'da termometreler en düşük 6 dereceyi gösterecek. Şehir genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak, dolayısıyla güneşli anlar da yaşanabilir.

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