Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre; Bursa'da bugün az bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5° seviyelerinde seyredecek. En yüksek sıcaklık ise 16° olarak tahmin ediliyor.

Bursa halkı, hafta sonunun ilk günü kuvvetli sağanak yağışın hakim olduğu bir gün geçirirken en düşük hava sıcaklığı 8° olacak.

19 Kasım Pazar günü ise en düşük hava sıcaklığı 4° olarak ölçülürken gün içinde kuvvetli yağmur etkili olacak.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl'de hava nasıl olacak?

İnegöl' bugün hava en düşük sıcaklık 2° olarak ölçülürken en yüksek sıcaklık 16° seviyelerinde seyredecek. Gün içinde ise puslu bir hava etkisini gösterecek.

İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini