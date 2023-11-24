Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonunda ülkenin kuzey, iç, ve doğu bölgelerinde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına hakkında uyarıda bulundu.

MGM'nin yayınladığı bilgilere göre, hafta sonu boyunca Kuzey, iç, ve doğu kesimlerde beklenen kuvvetli rüzgarlar, vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyor.

MGM, hava durumu ile ilgili güncel bilgileri takip etme konusunda da vatandaşları uyararak,

"Rüzgarın; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer firtina (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (80 km/saat), 26.11.2023 (Pazar) günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam firtina (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi, zamanla Karadeniz kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." paylaşımında bulundu.