Meteoroloji Genel Müdürlüğüü( MGM) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 28 ili yaşanabilecek olumsuz sonuçlara karşı uyarıda bulundu. Yapılan paylaşımda özellikle kuvvetli kar yağışına dikkat çeken Meteoroloji ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Yapılan paylaşım "Akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklara etkili olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine değinildi.

KAR KALINLIĞI 20 CM OLACAK

Doğu Anadolu Bölgesi için yapılan uyarıda şu ifadelere değinildi;

“26 Ocak 2024 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Hakkari çevreleri ve Şırnak’ın doğusunda yoğun kar (20 cm üzeri kar örtüsü), Erzincan’ın, Tunceli’nin ve Malatya’nın doğusu, Bayburt, Erzurum,Elazığ, Bingöl, Kars, Ardahan,Ağrı, Bitlis, Muş, Siirt ve Van çevrelerini kuvvetli kar yağışı(10-20 cm kar örtüsü) bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yaşlarının cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar görüş mesafesi nde azalma buzlanma ve don olayı ile kara örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve tek amaçları çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için yapılan uyarıda ise;

"26 Ocak 2024 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Gaziantep çevreleri , Osmaniye’nin doğusunun yüksekleri, Şanlıurfa ve Mardin kuzey ile Diyarbakır’ın ve Adıyaman’ın kuzey ve batısının yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı(10-20 cm kar örtüsü) Şanlıurfa ve Mardin güneyi, Diyarbakır ve Adıyaman’ın güney ve doğusu, Kilis ve Batman çevrelerini kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır"