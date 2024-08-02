Bursa'da bugün hava parçalı bulutlu ve sıcak geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise serin bir hava hakim olacak. Yağış beklenmiyor, ancak sıcak havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor.

İnegöl'de bugün hava parçalı bulutlu ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların düşmesi ve serin bir hava hakim olması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor, ancak yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli olunması tavsiye ediliyor.