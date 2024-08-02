Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) yeşil dönüşüm, iklim krizi ile mücadele ve nitelikli eğitimin yaygınlaştırılması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması gibi sosyal sürdürülebilirlik araştırma konularında iş birliği anlaşması imzaladı. İmzalanan iş birliği protokolü iki kurumun araştırma, geliştirme ve analiz çalışmalarında ortak projeler hayata geçirmesi ve bu yolla ‘amaçlar için ortaklıklar’ sürdürülebilir kalkınma amacına katkı sağlanması bakımından da önem taşıyor.

TKYB ve Bahçeşehir Üniversitesi arasında Türkiye’nin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarını kapsayan anlaşma, BAU Rektörlük Binası’nda düzenlenen törenle gerçekleşti. İmza töreninde, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, rektör yardımcıları, akademisyenler, TKYB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Öztop, Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız ve beraberlerindeki heyet yer aldı.

İklim değişikliği, su yönetimi

Taraflar arasında törenle imzalanan anlaşmanın, sosyal etki, sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs oluşturulması için uygulamaların belirlenmesi, ESG Ranking süreçleri, sürdürülebilirlik raporlaması, iklim değişikliğini önleme ve adaptasyon, su ve atık su yönetimi, sürdürülebilir finansman, döngüsel ekonomi modelleri, eğitim ve ortak çalıştaylar, araştırma faaliyetlerinin koordinasyonu gibi başlıklardan oluştuğu belirtildi.

Toplum ve çevre

Yenilenebilir enerji ve doğal kaynak verimliliğinden; kadın istihdamına, sürdürülebilirlik okuryazarlığının artırılmasından iklim değişikliğinin önlenmesine birçok toplumsal ve çevreci çalışmayı kapsayan protokolü BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop ve TKYB Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız imzaladı. İbrahim Öztop konuşmasında, “Ülkemizin Kalkınma Bankası olarak, böyle değerli üniversitelerimizle iş birliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bankamızın sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla ülkemizin çevresel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle hem topluma hem çevreye katkı sağlamaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde ortaya konan hedeflere Bahçeşehir Üniversitesi’nin iş birliğiyle daha da yakınlaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız ise gerçekleştirilen bu iş birliğinin önemine vurgu yaparak “Akademik bilgi birikimini sürdürülebilirlik alanına aktarmak amacıyla üniversitelerle gerçekleştirilen iş birlikleri de bizim için oldukça kıymetli. Sürdürülebilir kalkınmaya gönül vermiş bir kuruluşuz. Bu anlamda Bahçeşehir Üniversitesi ile olan bu iş birliğini çok önemsiyoruz. Bu iş birliğinin kurumlar ve ülkemiz açısından hayırlısı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Güzel projelere imza atacağız”

BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise şunları söyledi:

“Üniversite olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında güzel projelere imza atacağımız önemli bir iş birliği protokolü imzaladık. İlgili protokol, üniversitemizin sosyal etki ve sorumluluk alanındaki çalışmalarına katkı sağlamak için önemli bir adım olmuştur. Bu iş birliği, akademik çalışmalarla uygulamalı çözümler ve toplumsal etki oluşturma amacı da taşımaktadır. Protokolümüz kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasından yenilenebilir enerjiye kadar BM’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında TKYB ile geniş yelpazede çalışmalar yürüteceğimiz için çok mutluyuz. Eğitim ve ortak çalıştaylarımız, araştırma faaliyetlerimizin koordinasyonu ve sürdürülebilirlik çalışmaları gibi alanlarda yapacağımız ortak projeler hem akademik hem de pratik düzeyde verimli sonuçlar elde etmemizi sağlayacak. Bahçeşehir Üniversitesi olarak toplum odaklı projelerdeki rolümüzü güçlendirmek ve bu yönde daha fazla katkı sağlamak adına kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.