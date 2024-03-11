Kar yağışlarının ilk olarak Kasım ayında başladığı Türkiye'de bu yıl kar yağışı açısından zengin geçti. Türkiye'nin dört bir yanından kar yağışı haberleri geldi. Şimdi de mart ayına girdiğimiz bu günlerde de kar yağışı haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı geldi. Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Bugün 81 ilde hava durumu nasıl? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Şırnak ve Iğdır çevrelerinin sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor. Kuzeydoğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.''
İşte meteoroloji'nin yayımladığı harita:
81 ilde hava durumu nasıl olacak?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 18°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL 6°C, 16°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
KIRKLARELİ 3°C, 17°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
KOCAELİ 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 7°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 1°C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Şırnak ve Iğdır çevrelerinin sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -10°C, 3°C
Parçalı bulutlu
KARS -9°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
VAN -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı beklenmektedir.
DİYARBAKIR 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde batısı yer yer puslu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren doğusu kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde 4 ila 6, açıkları 7; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) akşam saatlerinde kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, bugün (Pazar) akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.