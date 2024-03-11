Kar yağışlarının ilk olarak Kasım ayında başladığı Türkiye'de bu yıl kar yağışı açısından zengin geçti. Türkiye'nin dört bir yanından kar yağışı haberleri geldi. Şimdi de mart ayına girdiğimiz bu günlerde de kar yağışı haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı geldi. Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Bugün 81 ilde hava durumu nasıl? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Şırnak ve Iğdır çevrelerinin sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor. Kuzeydoğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.''

İşte meteoroloji'nin yayımladığı harita:

81 ilde hava durumu nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 18°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL 6°C, 16°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KIRKLARELİ 3°C, 17°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KOCAELİ 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 6°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 6°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 11°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 5°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 2°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 7°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 1°C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Şırnak ve Iğdır çevrelerinin sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -10°C, 3°C

Parçalı bulutlu

KARS -9°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 13°C

Parçalı bulutlu

VAN -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı beklenmektedir.

DİYARBAKIR 0°C, 15°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde batısı yer yer puslu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren doğusu kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde 4 ila 6, açıkları 7; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) akşam saatlerinde kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, bugün (Pazar) akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.