İnegölspor sezon açılış maçı olan Anagold 24 Erzincanspor maçının deplasman sponsoru Osmaniyespor Başkanı Metin Şaka oldu. Metin Şaka bu tarz desteklerin devamının geleceğine inanıyorum dedi.

Osmaniyespor yönetimi kurulu, Osman Sevim ve yönetim kurulu üyelerini İnegölspor Tesisleri’nde ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledi. Osmaniyespor Başkanı Metin Şaka, 27 Ağustos’ta Erzincan’da oynanacak, sezonun ilk maçı olan Anagold 24 Erzincanspor maçının deplasman sponsoru olarak tüm masrafları karşılamak istediğini söyleyerek işaret fişeğini ateşlemiş oldu. Şaka İnegöl’de bu tarz desteklerin devamının geleceğine inandığını söyledi.

SPOR İÇİNDE OLAN ŞEHİR HUZURLU OLUR

Ziyarette konuşan Osmaniyespor Başkanı Metin Şaka “Osmaniyespor Yönetim Kurulu olarak şehrimizin göz bebeği olan İnegölspor yönetim kurulunu ziyaret etmek istedik. Ziyaretimizi kabul ettiğiniz için başkanımız Osman Sevim başta olmak üzere yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Öncelikle Osmaniyespor'a kısa süre önce yönetim kuruluna geldik. Geldiğimiz günden bu güne kadar tesislerimizin atıl bir durumda olduğunu, tadilatın mutlak suretle olması gerektiğini gördük. Gereken ne varsa yapıyoruz. Spor içinde olan bir şehir her zaman mutlu dinamik ve huzur içinde olur. Bizde bunun çabası içindeyiz. “

DESTEKLERİN DEVAMI GELECEĞİNE İNANIYORUM

İnegölspor yönetiminin mücadelesini gördüklerini ifade eden Metin Şaka “Osman Sevim ve yönetim kurulunun işi bizden daha zor biliyoruz. Göreve geldiğiniz günden beri yakından takip ediyoruz. Projeleriniz İnegolspor'umuzun menfaatlerini göz önünde tutarak ciddi çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Yükünüz ağır göreviniz kutsal bizde bu manada sizlerin yanında olmak için buradayız ben Metin Şaka olarak bu taşın altına elimi koymak istiyorum. Kabul Görürseniz ilk deplasmanımız Erzincan sponsorluğunu üstlenerek bu manada yanınızda olmaktan da onur ve gurur duyacağım. Burada ilk deplasman sponsorluğuna talip olduk ama ben bu desteğin devamının geleceğine inanıyorum.” İfadelerini kullandı.

BU DESTEK İŞARET FİŞEĞİ OLACAK

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İnegölspor Başkanı Osman Sevim “Metin başkanımızın ziyaretinden çok memnun olduk. İnegöl bir spor şehri bunu sadece İnegölspor özelinde demiyorum tüm branşlardaki takımlarımız tüm liglerdeki takımlarımızın hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda ciddi mücadeleler veriliyor. İnegölspor yönetimi olarak bu mücadeleleri bizde görüyoruz ve kulüplerimiz ile sürekli istişareler halindeyiz. İnegölspor yönetimi olarak zor bir göreve talip olduk bunun farkındayız ama hiçbir çekincemiz ve korkumuz yok. İnegölspor’un yanında koca İnegöl şehri var. Bu desteğin bir parçası olan Metin Şaka başkanım da elini taşın altına sokacağını söyledi. Nazik teklifleri için teşekkür ederim. El ele vererek İnegölspor’umuzu ait olduğu yere getireceğiz. Deplasman sponsorluğu için ben tekrardan başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımızın bu desteğinin bir işaret fişeği olacağını, desteklerin çığ gibi büyüyerek devam edeceğine inanıyorum” dedi.