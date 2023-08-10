Şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki 2 kişi Burdur'un Bucak ilçesinde kaza geçirdi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Antalya- Burdur kara yolu organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Mehmet Emre idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Murat Bedir idaresindeki 15 NK 616 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada cipteki şarkıcı Tan Taşçı ile menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

HASTANEDEN AYRILDILAR

Burdur'un Bucak ilçesinde TIR'a arkadan çarpan cipte yaralanan şarkıcı Tan Taşçı, menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre'ye Bucak Devlet Hastanesi'nde müdahale edildi. Sağlık durumları iyi olan Tan Taşçı ve diğer yaralılar, tedavi sonrası kendi istekleriyle hastaneden ayrıldı. Tan Taşçı ve beraberindekilerin Antalya'ya gittiği öğrenildi.

TAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

Tan Taşçı'nın yapım şirketi TCTVL Yapım, şarkıcının trafik kazası sonrasındaki sağlık durumuna ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Sanatçımız Tan Taşçı, ekip arkadaşlarımız Ecmel Kayahan ve Emre Şen'in sağlık durumları iyidir.

Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" denildi. Şarkıcı Tan da aynı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Kaza sırasında sağ kolu incinen ve otelde dinlenen şarkıcının bugün saat 21.00'de Antalya'daki açık hava konserine çıkacağı açıklandı.