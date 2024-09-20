Ünlü sanatçı Metin Şentürk’ün hafta sonu oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisi ile ilgili sorulan sorulara verdiği esprili cevap herkesi güldürdü.Yalçın AKBULUT / KOCAELİ (İGFA) - Ünlü sanatçı Metin Şentürk, “derbi sonucu ne olur” sorusuna “kimse merak etmesin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim” diyerek cevap verdi.

Ünlü Sanatçı Metin Şentürk kısa bir süre önce Fenerbahçe Kadın Futbol takımına sponsor olan Ergünler Lojistik’in sahibi Faysal Ergün ile bir araya geldi. Sohbette Şentürk yapmış olduğu esprilerle herkesi güldüren Şentürk, son dönemde kadın futbolunun yükselişine dikkat çekerek daha çok firmanın bu spor dalına sponsor olmasını dilediğini söyledi. Hafta sonu oynanacak olan derbi ile ilgili sorulara esprili cevaplar veren Şentürk, “kimse merak etmesin adil bir maç olacak çünkü VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim” dedi. Şentürk derbiyi Fenerbahçe’nin 2-0 kazanacağını da ifade etti.