Bereketli topraklarıyla birçok tarımsal değere sahip olan İnegöl’de, son on yılda ekim alanı önemli ölçüde artan ceviz hasadı başladı. Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İlçe Tarım Müdürü Kamil Oruç ve Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Konurlar Mahallesi'nde düzenlenen ceviz hasadına katıldılar. Protokol üyeleri burada üreticilerle sohbet ederek bilgi alırken, hasadın bereketli olmasını temenni ettiler.

CEVİZDEN YAPILAN ÜRÜNLER GASTRO İNEGÖL ŞEFLERİ TARAFINDAN SUNULDU

Bahçelerde hasat devam ederken, bir yandan da cevizin yeşil kabuğunun soyulma işlemleri sürüyor. Gastro İnegöl şefleri, burada cevizden hazırladıkları ürünleri misafirlere sunuyor. Protokol üyeleri önce tarlada hasada katıldı, ardından cevizin işlenmesi sürecine göz attı ve son olarak cevizden üretilen ürünlerin tanıtımına katıldılar.

ÇİFTÇİMİZ ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI ALIYOR

Hasat etkinliğinde açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimiz verimli topraklarıyla da sanayisi kadar güçlü. Özellikle tarımsal anlamda elde ettiğimiz getiriler de yüzümüzü güldürüyor. Şehrimizde özellikle meyvecilik çok ileri seviyede. Beraberinde bugün Konurlar Mahallemizde ceviz hasadı için bir arada bulunuyoruz. Bulunduğumuz alanda belki İnegöl’ün ilk ve yaygın ekilişleri gerçekleştirildi. Belki daha sonra bu yaygınlaştı. Dolayısıyla biz bugün burada hasadımızı gerçekleştirmek için buradayız. Tabi önce tarlada izimiz olması lazım ki sonrasında da harmanda mahsul almak için yüzümüz olsun. Bugün çiftçimiz alın terinin, emeğinin karşılığını alıyor” dedi.

HEDEF 42 BİN TON REKOLTE

İnegöl’de ceviz ekilişinin 31 bin dekara ulaştığını ifade eden Başkan Taban, “Mahallemizde özellikle bu alanda yatırımlara devam edilerek geliştiriliyor. Bir yandan üreticilerimiz bir yandan yerel yönetimler olarak bizler, devletimiz tüm imkanlarıyla yine çiftçimizin yanında. Son 10 yılda çok ciddi anlamda bir gelişim sağlandı ve gelir elde edilemeye başlandı. 31 bin dekar arazide ceviz üretimi gerçekleşiyor. Bu yıl da hedef 42 bin ton rekolte. Ben bu vesileyle hasadın bereketli olmasını diliyorum. Bizim de ürünleri daha katma değerli hale getirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

ÜRETİMDE GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ

Kaymakam Eren Arslan ise İnegöl’ün her alanda ülkemiz için katma değer üreten bir şehir olduğunu kaydederek “Tarımın çeşitliliği, tarımdaki ürün deseninin çeşitliliğiyle de çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alıyorlar. İklimi, coğrafyası ve toprak koşullarıyla Konurlar Mahallemiz ve civarı ceviz üretiminde en ideal şartları sağladığından, yıllar içerisinde gelişen bahçelerle üretimimiz her geçen yıl artıyor. Artmaya da devam edecek. Bu noktada ilgili kurumlarımızın destekleri ve bilinçlendirme faaliyetleriyle de her yıl üretimdeki artış gözle görülür olmakta. Üreticilerimize hayırlı, bol ve bereketli hasatlar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

BİRLİK BERABERLİK ÖRNEĞİ

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da “Bugün Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, yöneticilerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle ceviz hasadındayız. Şehrimizin bütün alanlarında bu birlik ve beraberliği görmek bizleri mutlu ediyor. Başka bir gün sanayicilerimizle buluşuyoruz, bugün de tarım kesimimizle ilgili önemli bir ürünün hasadı için beraberiz. İnegöl’ümüz bereketli toprakları olan, farklı ürün gruplarını üreten, ihraç eden, katma değerli ürünleri satarak ekonomisine değer katan önemli şehirlerimizden biri. İnşallah bu birlik beraberlik içerisinde hem devletimizin, hükümetimizin destekleriyle hem burada yerelde Kaymakamımızın ve Belediye Başkanımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle, Ziraat Odamızın yönlendirmesiyle inşallah İnegöl’ümüzün çok daha güzel, müreffeh bir şehir olabilmesi için gayret ediyoruz. Bugünkü hasadımızın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.